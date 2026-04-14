В ЗСУ розкрили деталі ударів РФ по Печенізькому водосховищу

РФ намагається інформаційно тиснути на Україну, оскільки їм не вдається реалізувати свої військові плани.

14 квітня РФ вчергове спробувала атакувати дамбу Печенізького водосховища, однак не влучила в неї. Про це розповіли в 16 армійському корпусі Збройних Сил України.

За їхніми даними, чотири КАБи влучили в землю неподалік гідротехнічних споруд дамби, а ще дві - у воду. У ЗСУ також відзначили вибір часу для атаки по обʼєкту. Зазначається, що росіяни намагаються скористатися моментом, коли внаслідок весняного водопілля у водосховищі накопичено максимальний об'єм води.

"Руйнування дамби саме зараз, у період "великої води", мало б призвести до катастрофічних наслідків для громад нижче за течією, спричинивши масштабне затоплення та екологічне лихо", - зазначили в пресслужбі.

Там додали, що оскільки РФ не вдалося реалізувати свій план фізично, вони перейшли до інформаційно-психологічної атаки. Зокрема підконтрольні Кремлю нібито "харківській" пабліки почали поширювати фейки про пошкодження дамби та нібито аварійний скид води. В пресслужбі корпусу додали:

"Насправді, дамба не пошкоджена. Скид води відбувається у плановому контрольованому режимі. Ситуація повністю моніториться. Враховуючи досвід попередніх підступних атак, заздалегідь розроблені плани швидкого реагування на будь-які форс-мажорні обставини".

Атака РФ по Печенізькому водосховищу

Раніше про те, що РФ направили шість КАБів у бік Печенізького водосховища, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він наголосив, що це водосховище зокрема критично важливе для Харкова і всієї території області.

Зазначимо, що РФ не вперше намагається знищити цю дамбу. Зокрема в грудні 2025 року РФ атакувала греблю Печенізького водосховища. Згодом у мережі зʼявилися фото, на який видно, що цілі прольоти моста провалилися в річку.

