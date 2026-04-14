Мелоні висловилася щодо повернення російського газу в Італію

За її словами, економічний тиск на Росію є найсильнішою зброєю.

Європі ще зарано розглядати можливість повернення до російського газу, попри те, що війна на Близькому Сході призводить до зростання цін на енергоносії та скорочення поставок. Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджіа Мелоні, яку цитує Bloomberg.

"Я продовжую сподіватися, що коли проблема може виникнути серйозно, тобто в січні 2027 року, ми зможемо досягти прогресу у встановленні миру в Україні. Ми не повинні забувати, що економічний тиск, який ми чинили на Росію, зрештою, є найсильнішою зброєю, яку ми маємо для побудови миру", - сказала вона.

Мелоні відповіла на зауваження Клаудіо Дескальці, головного виконавчого директора нафтового гіганта Eni SpA, який у неділю заявив, що плани щодо заборони імпорту скрапленого природного газу з Росії слід призупинити. Він сказав, що Італія дуже залежить від газу для своїх енергетичних потреб, а війна в Ірані мала наслідки.

"Ми повинні бути дуже обережними в тому, як ми рухаємося з цієї точки зору. Поки що зарано говорити про таку динаміку", - наголосила Мелоні.

Європа готується до енергетичної кризи

Як повідомляв УНІАН, Європа готується до посилення енергетичної кризи та зростання цін через війну США та Ізраїлю проти Ірану та блокування Ормузької протоки.

Закриття логістичного шляху, через який проходить 20% всієї нафти та газу, а також атаки на енергетичну інфраструктуру країн Перської затоки, спричиняють коливання на енергетичних ринках. На тлі побоювань, що конфлікт затягнеться, Європейська Комісія розглядає запровадження певних заходів.

Зокрема, в Італії компанія Air BP Italia вже попередила чотири аеропорти про те, що вони можуть зіткнутися з обмеженнями у постачанні авіаційного палива на тлі дефіциту. Пріоритет будуть надавати медичним та державним рейсам, а також рейсам тривалістю понад три години.

