Моддери перетворили Skyrim на MMO, замінивши всіх NPC живими гравцями (відео)

Сервери вже підтримують понад 600 гравців.

Серед фанатів The Elder Scrolls V: Skyrim стрімко набирає популярність новий мод, який перетворює класичну RPG на повноцінний багатокористувацький рольовий сервер. На це звернув увагу GamesRadar.

На відміну від уже існуючих модів на кшталт Skyrim Together, проєкт під назвою Keizaal Online вносить радикальні зміни: замість звичайних NPC (неігрових персонажів) у світі Skyrim з’являються реальні гравці. По суті, звичний одиночний світ гри стає живим онлайн-середовищем, де кожен персонаж – це інша людина.

Користувачі можуть вільно взаємодіяти один з одним, брати участь у боях або вибудовувати власні сюжетні лінії без заздалегідь прописаних сценаріїв. Такий підхід перетворює Skyrim на своєрідний аналог рольових серверів, схожих на GTA Online, але в фентезійному сетингу.

За даними розробників, на старті на сервері Keizaal Online було близько 100 активних гравців, а зараз одночасно підключаються понад 600 осіб. Мод вже можна випробувати в рамках публічного тестування – для цього достатньо завантажити кастомний лаунчер і починати грати. Повноцінний реліз обіцяють випустити найближчим часом.

Нагадаємо, минулого року Bethesda випустила ремастер TES: Oblivion – через 19 років після релізу оригінальної версії. Розробники поліпшили графіку та освітлення, додали підтримку 4K і відбитків, а також переробили деякі механіки, наприклад стрільбу з лука.

Про нові "Сувої" ніхто не забув, втім, навіть приблизні терміни запуску в Bethesda не називають. За чутками, реліз TES 6 відбудеться лише в 2029-2030 роках, більш ніж через десять років після анонсу на E3 2018.

