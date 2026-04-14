Затягування війни на Близькому Сході зміцнює позиції Тегерана, – оглядач FT

У поточному протистоянні зі США та їхніми союзниками Іран опиняється в ситуації, де час починає працювати на його користь. Як зазначає Гідеон Рахман, головний оглядач відділу міжнародних відносин Financial Times, затяжний характер конфлікту не послаблює Тегеран, а навпаки – дає йому простір для маневру та поступового зміцнення позицій.

Незважаючи на тиск і удари по інфраструктурі, Іран демонструє здатність адаптуватися. Його стратегія багато в чому будується не на швидкому досягненні результату, а на витривалості. На відміну від США, яким доводиться враховувати політичні цикли, громадську думку та позиції союзників, Тегеран може дозволити собі більш "довгу" гру, пише аналітик.

Одним із ключових факторів стає здатність Ірану уникати прямого масштабного зіткнення, одночасно підтримуючи напругу через асиметричні дії. Це дозволяє країні не переходити до фази, яка могла б призвести до руйнівних наслідків для чинного режиму, зазначає автор.

При цьому удари і тиск з боку США не призводять до швидкого перелому. Навпаки, вони можуть посилювати внутрішню консолідацію в Ірані та зміцнювати позиції тих сил, які виступають за жорсткий курс. У такій ситуації зовнішній тиск не обов'язково послаблює країну, а може сприяти її консолідації, вважає експерт.

Додатковим фактором є регіональний контекст. Іран діє не ізольовано, а через мережу союзників і проксі-сил, що дозволяє йому впливати на ситуацію відразу в декількох точках. Це ускладнює завдання для США та їхніх союзників, яким доводиться реагувати на розрізнені загрози, зазначає автор.

Крім того, впевнений аналітик, затягування конфлікту збільшує ризики для глобальної економіки, особливо з урахуванням значення Ормузької протоки для поставок нафтопродуктів. Це створює додатковий тиск на західні країни, яким необхідно враховувати наслідки ескалації не тільки у військовій, а й в економічній площині.

У підсумку складається ситуація, за якої Ірану не обов'язково вигравати швидко. Достатньо не програти і продовжувати утримувати напругу. Саме в такому форматі час стає його союзником, поступово зміщуючи баланс на його користь, резюмує автор публікації.

Раніше повідомлялося, що ВПС США почали розмінування Ормузької протоки. Однак цю місію виконують кораблі, які абсолютно не призначені для цього, пише Business Insider.

Крім того, у США оголосили про введення повної блокади всіх морських суден, що заходять у порти Ірану. Центком США попередив, що дії союзників у рамках операції торкнуться всіх прибережних районів, включаючи Аравійську та Оманську затоки.

Вас також можуть зацікавити новини: