Зеленський заявив, що Україна і Німеччина готують дронову 'мегаугоду'

За його словами, це буде одна з найбільших домовленостей в Європі.

Україна і Німеччина почали розробляти фундаментальну мегаугоду у галузі виробництва дронів. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

Глава держави нагадав, що Україна вже співпрацює з Німеччиною і має спільне виробництво зброї. Результати цього виробництва "ми сьогодні бачимо".

"Фундаментально сьогодні в Німеччині промисловість, уряд і люди вже розуміють, що за всю їх підтримку ми не тільки вдячні, а і це повертається нашим досвідом і нашим внеском в дійсно спільне виробництво. Але такий мегадокумент, документ фундаментальний Drone Deal (угоду про дрони) ми починаємо розробляти. Ми домовились, що це буде між нашими державами. Так, це те, про що ми домовлялись на Близькому сході. Але це свій документ. Німеччина наш великий партнер. Тому, я впевнений, що у нас буде одна з найбільших таких домовленостей як мінімум Європі", - наголосив Зеленський.

Він додав, що команди України та Німеччини будуть працювати "з об’ємом, з усіма деталями і з усіма термінами".

Угоди з країнами Близького Сходу

Як повідомляв УНІАН, Україна вже має відповідні угоди з Саудівською Аравією, Катаром і ОАЕ, але на черзі - Оман, Кувейт і Бахрейн. Ці угода стали можливими у зв’язку з початком війни США та Ізраїля проти Ірану. Іранський режим у відповідь почав масовано запускати ударні дрони типу "Шахед" по арабським країнам Перської затоки. Українські фахівці відправились в ці країни, аби показати досвід і навички з протидії іранським "шахедам".

Зокрема, українські фахівці перехоплювачами українського виробництва вже збивали іранські "Шахеди" на Близькому ході.

Раніше Україна пропонувала США підписати угоду щодо виробництва дронів на суму близько 35-50 мільярдів. Україна прагнула започаткувати експортну інфраструктуру для наших дронів, технологій, дронів на базі ШІ, ШІ-технологій та систем радіоелектронної боротьби.

