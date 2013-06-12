На українському авторинку скоро спливуть європейські «потопельники» (відео)

Затоплені під час повені у Європі автомобілі завозитимуть тисячами, прогнозує ТСН.

Традиційно підмочені авто європейські власники збувають задешево. А перекупники залюбки везуть машини до України, Росії та Білорусі. Потенційним покупцям, звісно, про гірку долю машин нічого не повідомлятимуть.

Особливо активно продаватимуть нові, не вживані авто. Ними спробують збагатитися деякі сірі дилери. Вживані машини продаватимуть на автобазарах і через оголошення в пресі та на спеціалізованих інтернет-сайтах.

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Вітчизняні умільці "потопельників" просушать і підремонтують, але на станціях техобслуговування попереджають – такі машини постійно ламатимуться, а деякі навіть спалахуватимуть. Уже зараз очевидно, що мова йде про тисячі автомобілів. Отож, наслідки повені в Європі от-от стануть українською проблемою.

Те, що машина довго плавала, можна відразу й не побачити, але вдасться відчути – по запаху. Спеціалісти радять принюхуватися насамперед до салону, бо "потопельники" смердять болотом. Якщо при купівлі виникли підозри, експерти радять не лінуватися та зазирати в усі щілини, відсувати крісла та килимки. Шукати слід плісняву, вогкість та іржу. Це – показники того, що автомобіль "плавав".