У «Борисполі» митники конфіскували 15 мавп

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України, під час митного оформлення рейсу Бейрут-Київ у залі офіційних делегацій громадянин Сирії, який має посвідку на постійне проживання в Україні, надав до митного оформлення інформацію про декларацію 15 мавп різних порід. Мавп сирієць перевозив у скриньках для перевезення дрібних тварин, які знаходилися у двох дорожніх валізах.

Однак через відсутність у пасажира дозволу СІТЕС на ввезення (Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, які перебувають під загрозою знищення), було складено Акт екологічного контролю вантажу Державної екологічної інспекції у Київській області.

Крім того, Бориспільським прикордонним пунктом держветконтролю згідно з п.8 Порядку пропуску вантажів, підконтрольних службі державної медицини, через державний кордон України, дані мавпи були затримані та розміщені на складі ДП МА «Бориспіль» згідно з Актом Державного ветеринарного контролю на державному кордоні і транспорті.

Вирішується питання про передачу тварин на подальше зберігання до Бориспільського ветеринарного закладу.