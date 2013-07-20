У лікарні з'явилися двійники принца Вільяма та його вагітної дружини (фото)

Натовп журналістів кинулася до "Кейт і Вільяма", які квапливо перебігали ґанком, однак ті несподівано повернулись і розкрили одяг, показавши репортерам футболки з написом "Перший по новинах про королівську дитинку".

Раніше повідомлялося, що Кетрін буде народжувати в лікарні святої Марії на заході Лондона, де 31 рік тому з'явився на світ старший син принца Чарльза і принцеси Діани Вільям.

Однак, як повідомляє ряд ЗМІ, герцогиня Кембриджська може обдурити надії численних журналістів, які очікують її біля входу в лікарню, і народити майбутнього спадкоємця чи спадкоємицю британського престолу в місті Редінг.