В Інтернеті з`явилися ”шпигунські” знімки BMW-кабріолета і Субару-Форестер

У вівторок британське видання Car оприлюднило “шпигунські” фотографії нового покоління BMW M3 у кузові "кабріолет".

Судячи зі знімків, зроблених на одній з вулиць Мюнхена, новинка одержить трисекційний металевий складний дах. Очікується, що світова прем`єра такого автомобіля відбудеться на моторшоу в Женеві, яке відкривається в березні наступного року, повідомляє Автолента.

За попередніми даними, з піднятим дахом об`єм багажника такого BMW буде 350 літрів, а із зібраним – 250 літрів. Вага такого автомобіля - 1860 кілограмам, що на 200 кілограмів більше, ніж у купе. Детальніша інформація про цю модифікацію M3 з`явиться одразу після її дебюту на женевському автосалоні.

Новий кабріолет M3, як і версії в кузові "купе" і "седан", буде комплектуватися чотирилітровим восьмициліндровим бензиновим двигуном потужністю 420 кінських сил. Такий мотор зможе працювати в парі або із шестиступінчатою механічною коробкою передач, або з семишвидкісною роботизованою КПП M DCT з двома зчепленнями. Очікується, що з нуля до ста кілометрів на годину, M3 з відкритим верхом буде здатна розігнатися менш ніж за п`ять секунд, а максимальну швидкість цієї машини обмежать електронікою на позначці 250 кілометрів на годину.

Коли почнуться продажі кабріолета M3, а також вартість цього автомобіля - поки що невідомо.

Нагадаємо, що BMW вже представила версії моделі M3 в кузовах "купе" і "седан". Вартість купе M3 у Росії становить два мільйони тисяч 500 рублів (близько 71 тисячі 900 євро).

Того ж дня в інтернеті з`явилися скановані фото нового Subaru Forester, оприлюднені в одному з японських автомобільних видань. Наразі офіційних знімків цього автомобіля, за винятком першої ілюстрації-тізера, розміщеної на сайті Subaru, поки що не представлено. Світова прем`єра нового покоління моделі Forester відбудеться 23 грудня ц.р.

Згідно з інформацією журналу, на місцевому ринку новинка матиме бензиновий "опозитник" об`ємом два літри, які будуть доступні в двох варіантах - атмосферному і турбованому. Потужність першого - 148 кінських сил (191 Нм), а турбована версія стане розвивати вже 230 кінських сил (318 Нм).

Які двигуни одержить європейська модифікація Forester ще не відомо, проте раніше повідомлялося, що це будуть агрегати, які встановлені зараз на нову Subaru Impreza. Нагадаємо, що нині для Impreza пропонуються двигуни об`ємом 1,5, 2 і 2,5 літра, а 2008 року цей автомобіль буде устаткований і 170-сильним турбодизелем об`ємом два літри.

Коли почнуться продажі нового покоління Subaru Forester, поки що не повідомляється.