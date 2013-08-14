Стандарт Євро-3 на дизельне пальне діятиме до 1 листопада

Про це йдеться у відповідному наказі міністерства від 1 серпня 2013 року.

Згідно з документом, на виконання раніше досягнутих домовленостей на засіданні експертно-аналітичної групи з питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів 12 липня 2013 року ухвалено рішення продовжити термін дії ДСТУ 3868-99 (відповідає стандарту Євро-3).

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості пропонує продовжити дію стандартів якості автомобільних бензинів і дизельного пального, що відповідають вимогам Євро-3, до кінця 2015 року, Євро-4 – до кінця 2017 року.

Продовження стандартів на виробництво нафтопродуктів Євро-2 і Євро-3 багато в чому зумовлює завантаження Шебелінського газопереробного заводу, який входить до складу управління з переробки газу і газового конденсату найбільшої газодобувної компанії "Укргазвидобування".

Україна неодноразово відкладала повний перехід на стандарти якості палива Євро-4 і Євро-5.

Президент України Віктор Янукович доручив уряду до кінця березня затвердити технічний регламент щодо вимог до автомобільного палива і визначити кінцевий термін переходу на стандарти Євро-4 і вище.