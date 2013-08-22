Підприємство віддало банкові гуртожиток з мешканцями

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Як зазначається в повідомленні, за позовом прокурора гуртожиток у м. Луцьку площею 1374,2 кв.м. ще у 2009 році визнано комунальною власністю територіальної громади. Проте, товариство з обмеженою відповідальністю, до статутного фонду якого неправомірно включено вказаний гуртожиток, передало його в іпотеку банку. За виконавчими написами нотаріуса банк намагався звернути на приміщення даного гуртожитку стягнення у рахунок погашення кредиту.

Рішеннями суду першої та апеляційної інстанцій, які постановлені за участю прокурора, задоволено позов Луцької міської ради про визнання такими, що не підлягають виконанню указаних виконавчих написів нотаріуса. Визнано, що заборгованість приватного підприємства перед банком не може бути погашена за рахунок гуртожитку, який є комунальною власністю та окремих громадян, які скористалися правом на приватизацію житла. Проте банк оскаржив вказані рішення до Вищого господарського суду України.

Однак суд касаційної інстанції визнав обґрунтованою позицію Генеральної прокуратури України - відхилив касаційну скаргу товариства та підтвердив законність рішень судів попередніх інстанцій.