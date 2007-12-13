Українські політики - сучі сини, але вони НАШІ сучі сини

10:43, 13 грудня 2007
Разное
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Нікуди не дітися від особливостей національного характеру – гетьманщина і хуторянство у нас на генетичному рівні. Поляк не може жити без гонору, росіянин  - без царя в голові, а українець – без анархічного заперечення влади над собою...

ДУМКА

Спостерігати за політичними дискусіями – справа не для вразливих і слабкодухих. Принаймні, психіатри радять людям, схильним до невротичних проявів, уникати великих скупчень людей, мітингів,  поменше дивитися телевізор. Словом, не перейматися і не занурюватися. А то не випливеш. 

Але куди ж тут в Україні дінешся від цих політичних реалій? Який телеканал не ввімкнеш – голосують і галасують. Вчора навіть якась глядачка прямо з ефіру закликала на голови народних депутатів матроса Желєзнякова. Мовляв, скільки ж можна  «іздєваться над людьми».

Взагалі-то тривожити без особливої потреби тіні померлих  -  є небезпека, можуть матеріалізуватися. І невідомо, в якому настрої будуть.

Особливо, коли це не тінь, скажімо,  батька Гамлета, а того таки хрестоматійного матроса-балтійця, начальника охорони у Таврійському палаці у Петрограді, де в січні 1918 року зібралися  депутати Установчих зборів. Ще була надія на мирний розвиток подій після Жовтневого перевороту, але з сакраментальної фрази Желєзнякова про те, що «караул втомився»,  почалися розстріли демонстрацій, репресії проти небільшовицьких партій, закриття газет, і загалом -  громадянська війна, і  наше все, що й досі не відпускає, як тяжкий сон.

А чого власне очікувати від українського політикуму? Хто сумнівається, що це не плоть від плоті  нашого рідного народу? І чому  народні депутати мають демонструвати якусь особливу етику,  поводитися у стінах Верховної Ради інакше, ніж звичайні люди   поводяться на вулицях, у чергах, у тісняві міського транспорту? На яке дзеркало кивати при цьому?

Якщо люди не можуть привчитися мирно співіснувати у межах однієї квартири, під’їзду, подвір’я, то де гарантія, що вони можуть досягати якогось політичного консенсусу, опрацьовувати і реалізовувати якісь програми чи домовленості? 

Зовсім не досить просто закінчити Гарвард, щоб зватися джентльменом, треба ще мати такого дідуся і батька, які  закінчили б той же універ у  Гарварді.

Таких в Україні не маємо. Тож  інших депутатів для нас не буде. Хіба що знову закличемо якихось варягів на наші землі або з кимось возз’єднаємося. Але й з того нічого гарного не вийшло.

Отже, нікуди не дітися від особливостей національного характеру – гетьманщина і хуторянство у нас на генетичному рівні. Поляк не може жити без гонору, росіянин  - без царя в голові, а українець – без анархічного заперечення влади над собою.  Обкидати багнюкою ближнього, який вибився у гетьмани,-  це свята і демократична традиція козацтва. Її  неухильно сповідуємо і по сьогодні, вважаючи Верховну Раду у кращому випадку серпентарієм, а то й просто «дуркою», де шукають «ширку».

То, може, в країні не вистачає  указу про відповідальність не лише за заперечення Голодомору і  Голокосту, а й за заперечення чи приниження авторитету інститутів  державної влади в Україні? Від потурання охлократичним настроям застерігає   світова історія розвитку держави і суспільства.  

І парламент, і Президент, і уряд, і політичні партії  є неодмінними елементами  державного устрою, ясна річ. Так само аксіома, що в  їхній діяльності можуть бути хиби, непопулярні рішення, але  чому дозволяємо собі попльовувати на них  огульно і зверхньо, мовляв, ну й дурні ж ви усі?

За кожною помилкою чи недоліком  стоять конкретні персони, посадові  особи, які мають за це відповідати, зазнавати критики, громадського осуду.

Можливо, вони  - сукині сини, але наші сукині сини.

Просто мазати дьогтем підряд усе, що є носієм клейнод  української влади на різних її рівнях -  це є виявом нігілізму, «отрицаловки», кажучи сучасним сленгом, це означає внутрішню міграцію, ту саму анархічну відстороненість від влади, яка вже не раз призводила українців до суспільних потрясінь. 

Якщо не поважати свою владу, є реальна загроза бути привченим чи змушеним  поважати  чужу. Без питань.

Олег Савицький, м. Київ      

            

 

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