Трамп наказав готуватися до масштабної блокади Ірану

Під час останніх зустрічей він вирішив і надалі тиснути на економіку країни.

Дональд Трамп наказав своїм помічникам готуватися до тривалої та виснажливої блокади Ірану. Як повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела серед американських посадовців, таке рішення було озвучене під час останніх нарад у Ситуаційній кімнаті.

За наявними даними, американський президент вирішив остаточно перекрити "кисень" іранській економіці. Зокрема, йдеться про повну заборону судноплавства до іранських портів, що фактично зупинить експорт нафти.

На думку Трампа, відновлення бомбардувань або відхід від конфлікту – несуть більший ризик, ніж підтримка блокади.

Війна в Ірані

Нагадаємо, через атаки та блокування Ормузької протоки світ отримав удар по головній "артерії" нафти й газу, тому різко злетіли ціни на паливо, добрива й логістику.

У результаті почався ланцюговий хаос: в Азії заводи скорочують виробництво, авіакомпанії ріжуть рейси через дороге авіапальне, а країни готуються до подорожчання продуктів наприкінці року. Навіть товари, про які не подумаєш – від мікрочипів до алюмінію та гелію – потрапили під дефіцит.

Іран спробував зайти з іншого боку й запропонував США нову угоду: спочатку відкрити Ормузьку протоку, зняти морську блокаду та зупинити бойові дії, а вже потім відкласти складні переговори щодо ядерної програми на пізніше.

За логікою держави, ядерне питання зараз занадто токсичне й гальмує будь-яку домовленість, тому Тегеран хоче спершу прибрати найбільшу пожежу – кризу навколо нафти та судноплавства.

Своєю чергою Трамп вже відреагував на нову пропозицію. Він повідомив своїм радникам, що він незадоволений нею.

