Рейтинг Трампа впав до рекордного рівня, – Reuters

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знизився до 34%, що стало найнижчим показником з моменту його повернення до Білого дому. Про це свідчать дані опитування, проведеного Reuters.

Зазначається, що всього за тиждень рівень підтримки глави держави скоротився ще на кілька процентних пунктів. При цьому особливо низькі оцінки отримала економічна політика адміністрації: лише близько 22% респондентів позитивно оцінюють дії влади в питаннях вартості життя.

Загалом популярність Трампа знижується з початку його нинішнього президентського терміну – у січні 2025 року рівень підтримки становив близько 47%.

Аналітики пов'язують падіння рейтингу президента США з низкою факторів, включаючи загострення ситуації на Близькому Сході та зростання цін на паливо, що безпосередньо відбивається на настроях американських виборців.

Війна в Ірані: складнощі адміністрації Трампа

Раніше юрист, професор права Каліфорнійського університету в Берклі Ервін Чемеринський пояснив, що у Трампа є час до п'ятниці, щоб завершити війну в Ірані. Ситуація пов'язана з тим, що Конгрес не оголошував війну Ірану, і ця країна не загрожувала США. Якщо до п'ятниці Конгрес не дасть згоду на продовження військових дій – дії президента виявляться незаконними.

Відповідно до Закону про військові повноваження 1973 року для проведення подібної військової операції у президента є 60-денний термін діяти без схвалення Конгресу, який можна продовжити ще на 30 днів. Професор нагадав, що ця резолюція була прийнята під час війни у В'єтнамі і застосовується, коли американські війська беруть участь у бойових діях.

