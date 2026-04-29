США запровадили секретний 'фільтр' для відсіювання біженців: як він працює

Нова директива Держдепу може ускладнити доступ до притулку, змушуючи людей обирати між відмовою у візі та ризиком кримінального переслідування.

Державний департамент США запровадив нову процедуру перевірки заявників на тимчасові візи, яка фактично створює додатковий бар’єр для людей, що можуть претендувати на притулок. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на внутрішню директиву.

Новий "вхідний фільтр"

Відтепер усі заявники на неімміграційні візи повинні ще до основної співбесіди відповісти на два обов’язкові запитання:

чи зазнавали вони переслідувань або жорстокого поводження;

чи бояться повернення до своєї країни.

Якщо людина відповідає "так" або відмовляється відповідати, її шанси на отримання візи різко зменшуються. Фактично це означає, що співбесіду можуть не продовжити.

Офіційна позиція і критика

У Держдепі пояснюють нововведення боротьбою зі зловживаннями – мовляв, частина іноземців в’їжджає як туристи чи студенти, а потім просить притулок.

Втім, правозахисники наголошують: така практика суперечить нормам ООН та Женевської конвенції про статус біженців, які гарантують право на притулок незалежно від способу в’їзду до країни.

Новий механізм може найбільше вдарити по:

жертвах домашнього насильства;

журналістах, яким погрожують;

релігійних меншинах;

політичних активістах і дисидентах.

Фактично їх можуть "відсіяти" ще на етапі подачі на візу – до того, як вони зможуть подати заяву на притулок у США.

Система створює складний вибір: або сказати правду – і майже гарантовано отримати відмову у візі, або збрехати, ризикуючи кримінальною відповідальністю за введення в оману американських посадовців, що може призвести до довічної заборони на в’їзд.

Політичний контекст

Директива стала продовженням жорсткої міграційної політики адміністрації Дональда Трампа. Вона пов’язана з виконавчим указом №14161, підписаним у січні 2025 року, який передбачає посилення перевірок іноземців.

Раніше влада США вже обмежила в’їзд громадянам низки країн, запровадила розширені перевірки студентських віз та розглядала ідею фінансових застав для заявників.

Нові правила стосуються всіх категорій неімміграційних віз – від туристичних до робочих (зокрема H-1B). У 2024 році США видали близько 11 мільйонів таких віз, тож зміни можуть торкнутися мільйонів людей по всьому світу.

При цьому частина інструкцій залишається засекреченою, що ускладнює оцінку реального масштабу нової політики.

Нововведення з’явилося на тлі рішення федерального суду США, який раніше визнав незаконними спроби обмежити доступ до притулку. Однак нова директива фактично створює бар’єр ще до перетину кордону, що може обійти ці обмеження.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Нагадаємо, днями Німеччина посилила правила виплат соціальної допомоги. Тепер у разі першої відмови від вакансії можливе повне скасування виплат. Нововведення стосуватимуться як громадян країни, так і біженців з України.

Натомість в Ірландії готують спеціальний фінансовий пакет для українців, які погодяться повернутися на батьківщину. Зазначалося, що це пов'язано з гострим дефіцитом житла в країні. Дію договорів про безкоштовне розміщення українців влада має намір припинити протягом року.

Вас також можуть зацікавити новини: