В Одеському зоопарку у рідкісних рожевих пеліканів народилося пташеня: що про них відомо

Одеські пелікани демонструють справжню батьківську турботу.

В Одеському зоопарку у червонокнижних рожевих пеліканів, яких також називають "рожевими бабами", народилося пташеня. Про це повідомили у пресслужбі мерії міста.

"В Одеському зоопарку - поповнення в родині рожевих пеліканів. Пташенята пеліканів народжуються абсолютно голими й темними, але вже за кілька тижнів вони вкриваються пухом і стають схожими на білі хмаринки", - розповіли у пресслужбі.

Йдеться, що одеські пелікани демонструють справжню батьківську турботу.

На відео, яке оприлюднив зоопарк, можна побачити зворушливу картину - як дорослий пелікан годує малюка.

Що відомо про рожевих пеліканів

Пелікан рожевий, баба рожева - вид птахів з родини пеліканових. В Україні гніздовий, перелітний птах, що занесено до Червоної книги України. Самці та самиці зовні майже не відрізняються, тільки дещо за розміром, молоді птахи (на першому році життя) сірувато-бурі з блакитним відливом на спині, без рожевих тонів в оперенні.

Маса тіла дорослого птаха може сягати 12 кілограмів, довжина крила у самців 70-75 см, у самиць - 64-69 см, розмах крил 1.7-2 метри. Пір'я - біле з рожевим відтінком. Навколо ока є неоперене кільце жовтого або сірого кольору, що змикається з неопереною вуздечкою. На голові - гребінець з видовжених та загострених пер, але не такий великий, як у кучерявого пелікана.

Нагадаємо, на початку весни у дикій природі в Одеській області з’явилися перші у 2026 році червонокнижні рожеві пелікани. Доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв розповів, що ці птахи зафіксовані неподалік від нацпарку - вони летіли далеко в бік лиману Сасик над селом Трапівка. Потім понад півсотні пеліканів побачили на лимані - на території Дунайського біосферного заповідника НАН України.

