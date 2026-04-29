Парад до 9 травня в Москві відбудеться, але без військової техніки

Парад 9 травня в Москві пройде без військової техніки через "поточну ситуацію", повідомило Міністерство оборони Росії.

Відомство зазначило, що в параді візьмуть участь військовослужбовці російської армії та літаки пілотажних груп Су-25. Зокрема, пілоти штурмовиків розфарбують небо в кольори прапора Росії.

При цьому, в Міноборони РФ заявили, що колон військової техніки на параді не буде "у зв'язку з поточною ситуацією". Також через "оперативну обстановку" не братимуть участі в параді курсанти військових училищ.

"Під час трансляції параду буде продемонстрована робота членів військових Збройних сил всіх видів і категорій військ, що виконують завдання в районі проведення спеціальної військової операції", - йдеться в заяві відомства.

Фіцо та військовий парад в Москві

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хотів летіти до Москви на парад через Польщу після того, як країни Балтії відмовили пропустити його літак через свій повітряний простір. За даними РАР, Варшава отримала від Словаччини запит на дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви. Раніше Фіцо заявив, що Литва і Латвія відмовилися пропустити його літак. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Латвії, Литві та Естонії за таке рішення. Примітно, що минулого року країни Балтії також не дозволили проліт літака Фіцо. Йому довелося добиратися до Москви південним маршрутом – через Угорщину, Румунію, Чорне море, Грузію та Росію.

Також ми писали, що Фіцо відмовився від участі в параді 9 травня, але все одно збирається до столиці Росії. Прем'єр-міністр Словаччини збирається покласти квіти до могили Невідомого солдата біля Кремлівської стіни. Примітно, що перед цією поїздкою, Фіцо поїде до Мюнхена, де відвідає концтабір Дахау.

