'Не має уявлення, про що говорить': Трамп різко накинувся на Мерца через Іран

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на слова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який нібито припустив можливість володіння Іраном ядерною зброєю. У своїй соцмережі Truth Social Трамп заявив, що такі висловлювання є небезпечними та необґрунтованими.
"Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Іран може мати ядерну зброю. Він не має уявлення, про що говорить! Якби Іран мав ядерну зброю, весь світ опинився б у заручниках", – написав Трамп.
Він також додав, що нині США проводять щодо Ірану політику, яку, за його словами, мали б реалізувати ще раніше інші країни та президенти.
Окремо Трамп розкритикував економічний стан Німеччини, заявивши, що країна "дуже погано справляється як в економічному, так і в інших аспектах".
Що передувало
Конфлікт у заявах виник після виступу Мерца в гімназії імені Карла Великого в Марсберзі, де він розкритикував дії США на Близькому Сході, заявивши, що Вашингтон не має чіткої стратегії щодо Ірану, а іранське керівництво, за його словами, "принижує США".
"Іранці, очевидно, дуже майстерно ведуть переговори, або, скоріше, дуже майстерно не ведуть переговори, дозволяючи американцям приїжджати до Ісламабаду, а потім знову їхати безрезультатно. Вся нація принижена іранським керівництвом", – заявив канцлер.