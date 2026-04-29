'Не має уявлення, про що говорить': Трамп різко накинувся на Мерца через Іран

Президент США заявив, що канцлер Німеччини "не розуміє, про що говорить".

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на слова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який нібито припустив можливість володіння Іраном ядерною зброєю. У своїй соцмережі Truth Social Трамп заявив, що такі висловлювання є небезпечними та необґрунтованими.

"Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Іран може мати ядерну зброю. Він не має уявлення, про що говорить! Якби Іран мав ядерну зброю, весь світ опинився б у заручниках", – написав Трамп.

Він також додав, що нині США проводять щодо Ірану політику, яку, за його словами, мали б реалізувати ще раніше інші країни та президенти.

Окремо Трамп розкритикував економічний стан Німеччини, заявивши, що країна "дуже погано справляється як в економічному, так і в інших аспектах".

Що передувало

Конфлікт у заявах виник після виступу Мерца в гімназії імені Карла Великого в Марсберзі, де він розкритикував дії США на Близькому Сході, заявивши, що Вашингтон не має чіткої стратегії щодо Ірану, а іранське керівництво, за його словами, "принижує США".

"Іранці, очевидно, дуже майстерно ведуть переговори, або, скоріше, дуже майстерно не ведуть переговори, дозволяючи американцям приїжджати до Ісламабаду, а потім знову їхати безрезультатно. Вся нація принижена іранським керівництвом", – заявив канцлер.

