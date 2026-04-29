Росія масовано вдарила по Одещині: руйновано лікарню та будинки, є постраждалі

Також через падіння уламків сталося займання на території Дунайського біосферного заповідника.

У ніч на 29 квітня армія РФ завдала масованого удару по півдню Одеської області – сталися руйнування та чисельні пожежі, зокрема в Ізмаїльському районі, де значно постраждала лікарня, житлові будинки, портова інфраструктура тощо. Про це стало відомо з офіційних заяв посадовців та правоохоронців.

"Важка ніч для півдня Одещини. Внаслідок масованої ворожої атаки зазнали значних руйнувань лікарня та житлові будинки, виникла пожежа у заповіднику. На жаль, постраждало двоє людей: чоловік та жінка, яку госпіталізовано з множинними осколковими пораненнями, її стан лікарі оцінюють як важкий", - наголосив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок влучання ударного БпЛА пошкоджено районну лікарню. Повністю зруйновано приймальне відділення. Значних пошкоджень зазнали терапевтичне, кардіологічне та хірургічне відділення, а також кабінети УЗД, рентгену та інші. На щастя, постраждалих немає - на момент атаки медичний персонал та пацієнти перебували в укритті. Наразі пацієнти переведені в інше відділення.

Також зафіксовано також пожежу на території Дунайського біосферного заповідника. Зараз на місцях подій працюють відповідні служби. Тривають роботи з усунення наслідків.

За даними пресслужби регіонального управління ДСНС, внаслідок атаки виникли численні осередки пожеж - у житлових будинках, господарчих спорудах, гаражах, у лікарні. Водночас зазнав пошкоджень вантажний автомобіль, у багатоповерховому житловому будинку пошкоджено фасад і скління, без подальшого займання.

"У результаті пожеж у житловому секторі постраждали 2 людини… Через падіння уламків на території Дунайського біосферного заповідника виникли осередки загоряння очерету", - йдеться у повідомленні.

Загалом до ліквідації наслідків атаки залучалися понад півсотні вогнеборців та 13 одиниць техніки.

За інформацією пресслужби Одеської обласної прокуратури, вночі збройні сили РФ масовано атакували ударними безпілотниками обʼєкти портової, цивільної інфраструктури та житловий масив Одещини. Зруйновано частково щонайменше 6 приватних домоволодінь. Двоє цивільних - 46-річний чоловік і 55-річна жінка – доставлені до лікарні. За процесуального керівництва органів прокуратури Одеської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про атаку також заявив голова Ізмаїльської районної державної адміністрації Родіон Абашев – ворог здійснив атаку по території Ізмаїльського району. За словами посадовця, під ударом опинилися об’єкти інфраструктури на території міста Ізмаїл, де зафіксовано пошкодження, зокрема постраждала будівля закладу охорони здоров’я.

Інші атаки на Одеську область

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня російська армія завдала по Одесі масованого дронового удару, що призвело до значних руйнувань та великої кількості поранених цивільних, серед яких є діти. Постраждало 14 людей, у тому числі 10-річна дівчинка та 1-річний малюк. Серед поранених - 6 чоловіків, віком 27-63 роки та 3 жінки, віком 26-50 років. Також під час руху морським коридором окупанти атакували торговельне судно RAMCO (прапор Науру).

