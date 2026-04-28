Лідер боснійських сербів активно використовує зв’язки з Трампом: Bloomberg розкрив цілі політика

Мілорад Додік відкрито заявляє, що розглядає американську політичну еліту як можливість змінити статус Республіки Сербської.

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік, один із найвпливовіших політиків Боснії та Герцеговини, активно налагоджує зв’язки з людьми з оточення Дональда Трампа, розраховуючи використовувати ці контакти як політичний та економічний ресурс.

Як зазначає Bloomberg, Додік протягом багатьох років підтримував Дональда Трампа і зміг налагодити робочі стосунки з його родиною та близькими соратниками. У результаті після зміни адміністрації в США він домігся пом’якшення санкцій і зміцнив своє міжнародне становище, незважаючи на колишню ізоляцію з боку ЄС та США.

Тепер він намагається перевести ці зв'язки в економічну площину. В інтерв'ю він заявив, що веде переговори з американськими бізнес-структурами, включаючи Bechtel Group, про можливі інфраструктурні проєкти в Республіці Сербській у Боснії – будівництво доріг, гідроелектростанцій та інших об'єктів. Компанія, очолювана соратниками Трампа, вже планує інвестувати 1,8 мільярда доларів в аеропорти та газову інфраструктуру в мусульманській частині країни.

Додік відкрито заявляє, що розглядає американську політичну еліту як можливість змінити статус Республіки Сербської, яку він називає "неуспішною державою", і водночас зміцнити економічну самостійність.

Видання зазначає, що в регіон приїжджав Дональд Трамп-молодший, а також ведуться обговорення економічних ініціатив за участю колишніх американських політичних і бізнес-фігур, пов'язаних з адміністрацією Трампа.

"США намагалися розвивати Боснію останні 30 років, але замість Ейнштейна вони створили Франкенштейна", – сказав Додік. "У США досі немає Балкан у порядку денному. Але як тільки вони там з’являться, я вірю, що ми станемо важливим фактором".

При цьому Додік продовжує балансувати між США і Росією, підтримуючи контакти з Москвою і одночасно прагнучи використати можливу зміну політики Вашингтона на свою користь. На тлі цього він зберігає курс на посилення автономії Республіки Сербської і критикує Європейський союз, заявляючи про зниження його політичного впливу та ефективності.

Додік наразі не обіймає жодної офіційної посади після угоди про скасування санкцій, але він залишається найвпливовішим політиком у Республіці Сербській і президентом її найбільшої партії.

Хто такий Мілорад Додік

Мілорад Додік – боснійський сербський політик, один із впливових і водночас суперечливих лідерів на Балканах. Він довгі роки очолює політичну еліту Республіки Сербської – сербського утворення у складі Боснії та Герцеговини, і фактично визначає її внутрішню та зовнішню політику. Додік відомий жорсткою національною риторикою, постійною критикою центральної влади Боснії та ідеєю розширення автономії Республіки Сербської аж до її можливого відокремлення.

Окремо важливо не плутати Республіку Сербську і Сербію – це різні політичні та географічні утворення. Сербія – це незалежна держава на Балканах зі столицею в Белграді, член міжнародних організацій і повноцінний суб’єкт міжнародного права. Республіка Сербська ж – це одне з двох автономних утворень у складі Боснії і Герцеговини.

Вона з’явилася після Дейтонських угод як частина компромісу, що завершив війну в країні, і входить до складу єдиної держави Боснія і Герцеговина поряд із Федерацією Боснії і Герцеговини. У неї є власні органи влади та значна автономія, але зовнішня політика та міжнародне визнання належать Боснії і Герцеговині в цілому. Саме тому політичні заяви Додіка часто викликають напругу: вони стосуються не незалежної держави, а внутрішнього регіону з обмеженим суверенітетом.

