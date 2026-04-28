Пісторіус пояснив гучну заяву Мерца про можливу втрату Україною територій

Німецький міністр підкреслив, що про ймовірну втрату частини території України говорить сам Зеленський.

У заяві канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про зв’язок між можливою втратою Україною її територій і вступом до Європейського Союзу нічого особливого немає. Так вважає міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Радіо Свобода.

Він прокоментував заяви очільника німецького уряду про те, Україні, ймовірно, доведеться змиритися з тим, що частина її території може залишитися непідконтрольною Києву в рамках майбутньої мирної угоди з Росією.

За його словами, можливу втрату Україною частини території визнає сам її президент Володимир Зеленський.

Відео дня

"Оцінку про те, що Україна, можливо, наприкінці цієї війни – якщо вона, сподіваюся, скоро завершиться – змушена буде віддати ту чи іншу територію, визнає навіть сам український президент. Тож це не є якимось особливим повідомленням", – сказав Пісторіус, відповідаючи на запитання журналістів 28 квітня.

Заява Мерца про Україну

Як повідомляв раніше УНІАН, канцлер Німеччини Мерц нещодавно припустив, що частина України перестане бути українською в рамках майбутньої мирної угоди з Росією. Він пов'язав такі поступки з перспективами вступу України до Євросоюзу.

"У якийсь момент Україна підпише угоду про припинення вогню; у якийсь момент, сподіваємося, буде мирний договір з Росією. Тоді, можливо, частина території України перестане бути українською", – сказав він.

На думку Мерца, якщо президент України Володимир Зеленський захоче повідомити про це українцям і заручитися підтримкою більшості, то з цього приводу має відбутися референдум. "Він повинен одночасно сказати народу: "Я відкрив вам шлях до Європи", – припустив німецький канцлер.

Водночас Мерц застеріг українців від завищених сподівань на швидкий вступ до ЄС. Він сказав, що Україна не може приєднатися до блоку, поки триває війна.

