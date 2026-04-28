Удар по Туапсе: дим від пожежі розтягнувся на сотні кілометрів, хмара накрила кілька міст

Вночі 28 квітня Сили оборони України вчергове атакували нафтопереробний завод в російському Туапсе. Дим від пожежі розтягнувся на майже 380 кілометрів.

Про це повідомляє NV із посиланням на знімок метеорологічного радару European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites. Зазначається, що дим накрив щонайменше три великих міста країни-агресорки. Хмара дісталася до Майкопа, Ставрополя та Армавіра.

Крім того, димова хмара наближається до міста Будьонновськ, яке знаходиться за 400 кілометрів від атакованого Туапсе.

Відео дня

"Пожежа на нафтобазі Туапсе набула такого масштабу, що її наслідки можна побачити з космосу навіть апаратурою, що не передбачена для цього", – додає видання.

Удари по нафтобазі в Туапсе

Вночі 28 квітня Сили оборони вчергове атакували нафтопереробний завод "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ. Тільки нещодавно там загасили пожежу після попереднього нальоту.

Внаслідок нової атаки спалахнула пожежа, місцева влада оголосила про евакуацію мешканців кількох вулиць неподалік від НПЗ.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва вже вживає заходів щодо ліквідації наслідків атаки на Туапсе "на належному рівні". За його словами, нафта, яка зберігалася на обʼєкті, була призначена для експорту.

