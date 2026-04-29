Ціни на мідь переписали на тлі тривалих вихідних у Китаї: скільки коштує метал

Ціни на мідь у середу, 29 квітня, зросли. Деякі покупці в Китаї поповнювали запаси напередодні тривалих вихідних, хоча побоювання щодо світового економічного зростання зберігалися через відсутність будь-яких ознак завершення конфлікту на Близькому Сході, пише Bloomberg.

"Китайські виробники поповнюють запаси перед початком святкових вихідних на честь Дня праці в п'ятницю, що сприяє зростанню цін на мідь", – зазначила аналітик компанії Shouhe Asset Management Co Гао Інь.

За її словами, учасники ринку побачили можливість для покупок, оскільки ціни на метал за попередні чотири торгові сесії впали майже на 3%.

У свою чергу аналітик Cofco Futures Co. Сю Ванцю зазначив, що масштабні заходи китайської влади щодо боротьби з фальсифікацією рахунків-фактур можуть призвести до скорочення торгівлі міддю на спотовому ринку та уповільнення скорочення запасів на найбільшому у світі ринку металів.

Ринок продовжує приділяти особливу увагу перспективам конфлікту з Іраном: як повідомляє Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп доручив помічникам підготуватися до тривалої морської блокади, щоб чинити тиск на Тегеран. Це продовжить перебої з постачанням енергоресурсів та алюмінію через Ормузьку протоку, що викликає побоювання щодо зростання світової економіки та інфляції.

На Лондонській біржі металів (LME) ціна на мідь зросла на 0,7% до 13 127 доларів за тонну станом на 07:14 за київським часом. Таким чином, 1 кілограм металу коштує 13,13 долара.

24 квітня ціни на мідь знижувалися і потягнули за собою інші кольорові метали.

При цьому 27 квітня ціни на нікель піднялися до максимального денного рівня за майже два роки на тлі скорочення квот на видобуток в Індонезії та глобального дефіциту сірки.

