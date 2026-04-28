Київ щодня втрачає свої території, тому й вдається до терору, - Путін

Очільник Кремля вважає, що Київ "намагатиметься завадити проведенню виборів на Донбасі".

Президент Росії Володимир Путін заявив про зростання ризиків терористичних загроз під час наради з питання забезпечення безпеки на виборах, які відбудуться в поточному році, повідомляє ТАСС.

"Київський режим вдався до терору, тому що не в змозі зупинити просування російських військ і щодня втрачає територію", - заявив очільник Кремля.

За словами Путіна, Україна не проводить вибори на своїй території й тому "намагатиметься завадити їх проведенню на Донбасі". Водночас, очільник Кремля наголосив, що "в нових регіонах живуть люди з характером, їх не налякають погрози київського режиму".

"Ті, хто відмовляє Донбасу і Новоросії в історичному праві бути частиною Росії, намагатимуться не допустити там голосування", - вважає Путін.

Він наказав забезпечити безперебійну роботу всіх життєвоважливих для людей сервісів та приділити особливу увагу безпеці виборів в прикордонних регіонах. Також він додав, що потрібно створити умови для голосування учасникам "СВО" на виборах до Державної думи, які заплановані на вересень 2026 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними Foreign Policy, Росія стикається з масштабною кризою робочої сили, яка загострилася через війну, демографічний спад і відтік населення. Видання зазначає, що промисловий комплекс "Алабуга" в Татарстані на початку року відкрито почав вербувати підлітків на роботу зі складання дронів "Герань". Це копії іранських Shahed, що регулярно застосовуються проти України. Зазначається, що попри рекордно низький рівень безробіття у 2,1%, економіка РФ відчуває гостру нестачу працівників. Окрім цього, в країні впала народжуваність, а з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну від 500 тисяч до 1 мільйона росіян виїхали з країни.

Такоє ми писали, що журналісти Крим.Реалії стверджують, що Росія продовжує шукати людей на війну проти України серед найбідніших, ув’язнених та людей, що мають залежності. Наводяться дані, що в Севастополі більшість тих, хто пішов на війну, мали українське громадянство. Додається, що найчастіше кримчани гинуть в Донецькій області. За словами журналістів, велику кількість громадян вважають зниклими безвісти. Водночас загиблих військових РФ у Криму активно героїзують, з'являються нові алеї пам'яті, меморіальні дошки тощо.

