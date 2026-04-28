Топ-5 пляжів планети 2026: де знаходиться найгарніший райський куточок

Понад 1000 фахівців туристичної галузі склали список найкращих пляжів світу 2026 року. При оцінці враховувалися такі критерії, як природна унікальність, рівень усамітнення, чистота води, кількість туристів і загальне "відчуття ідеального відпочинку".
Перше місце посів пляж Енталула, розташований на Філіппінах на острові Палаван. Експерт Саймон Калдер відзначив його за унікальний природний ландшафт: білий пісок, прозору воду та високі вапнякові скелі, які створюють майже "кінематографічний" вигляд. Пляж вважається одним із найнезайманіших і найтихіших у рейтингу, пише Independent.
Друге місце посів пляж Фтері в Греції, розташований у відокремленій бухті на острові Кефалонія. Він оточений високими скелями і виглядає практично "прихованим" від зовнішнього світу. Тут біла галька змішується з піском, а вода вирізняється яскравим бірюзовим відтінком. Дістатися туди складно – пішки по крутій стежці або на човні, що зберігає його спокійну атмосферу.
Третє місце дісталося пляжу Уортон – це один із найвіддаленіших пляжів у рейтингу. Розташований у Західній Австралії та відомий абсолютною тишею й відсутністю інфраструктури. Це місце цінують за дику природу, довгу лінію білого піску та можливість спостерігати за морськими тваринами в природному середовищі.
Острів Носі Іранжа на Мадагаскарі посів четверте місце за свою унікальну піщану косу, що з'єднує два острівці під час відливу, а також за багатство морського життя, включаючи морських черепах, що гніздяться тут.
П'яте місце дісталося пляжу Іст-Біч на острові Вомо на Фіджі. Це спокійний тропічний пляж з ідеальними умовами для купання. Відрізняється м'яким піском і майже повною відсутністю хвиль. Острів Вомо вважається преміальним напрямком, але при цьому зберігає відчуття усамітнення та приватності.
До десятки найкращих також увійшли Шол-Бей-Іст на Ангільї, Дігура на Мальдівах, Плайя-Баладра в Мексиці, Кох-Ронг у Камбоджі та Дональд-Дак-Бей у Таїланді.
Греція, Таїланд та Австралія стали популярними пляжними курортами у 2026 році, і до списку входять по три пляжі кожної країни.
Туристичні обмеження
Раніше повідомлялося, що одне з наймальовничіших туристичних місць Іспанії вводить додатковий збір з туристів, які прибувають на круїзних лайнерах. Міська рада Віго планує ввести новий туристичний податок, щоб обмежити кількість гостей і зменшити екологічне навантаження, спричинене масовим туризмом.
Також популярний пляж на Майорці можуть закрити для вільного доступу через занадто великий наплив туристів, які знищують рослинність і влаштовують пожежі. Це наслідки надмірної популярності та рекомендацій у соціальних мережах.