Топ-5 пляжів планети 2026: де знаходиться найгарніший райський куточок

До нового світового рейтингу увійшли відокремлені куточки від Філіппін до Карибського моря.

Понад 1000 фахівців туристичної галузі склали список найкращих пляжів світу 2026 року. При оцінці враховувалися такі критерії, як природна унікальність, рівень усамітнення, чистота води, кількість туристів і загальне "відчуття ідеального відпочинку".

Перше місце посів пляж Енталула, розташований на Філіппінах на острові Палаван. Експерт Саймон Калдер відзначив його за унікальний природний ландшафт: білий пісок, прозору воду та високі вапнякові скелі, які створюють майже "кінематографічний" вигляд. Пляж вважається одним із найнезайманіших і найтихіших у рейтингу, пише Independent.

Друге місце посів пляж Фтері в Греції, розташований у відокремленій бухті на острові Кефалонія. Він оточений високими скелями і виглядає практично "прихованим" від зовнішнього світу. Тут біла галька змішується з піском, а вода вирізняється яскравим бірюзовим відтінком. Дістатися туди складно – пішки по крутій стежці або на човні, що зберігає його спокійну атмосферу.

Третє місце дісталося пляжу Уортон – це один із найвіддаленіших пляжів у рейтингу. Розташований у Західній Австралії та відомий абсолютною тишею й відсутністю інфраструктури. Це місце цінують за дику природу, довгу лінію білого піску та можливість спостерігати за морськими тваринами в природному середовищі.

Острів Носі Іранжа на Мадагаскарі посів четверте місце за свою унікальну піщану косу, що з'єднує два острівці під час відливу, а також за багатство морського життя, включаючи морських черепах, що гніздяться тут.

П'яте місце дісталося пляжу Іст-Біч на острові Вомо на Фіджі. Це спокійний тропічний пляж з ідеальними умовами для купання. Відрізняється м'яким піском і майже повною відсутністю хвиль. Острів Вомо вважається преміальним напрямком, але при цьому зберігає відчуття усамітнення та приватності.

До десятки найкращих також увійшли Шол-Бей-Іст на Ангільї, Дігура на Мальдівах, Плайя-Баладра в Мексиці, Кох-Ронг у Камбоджі та Дональд-Дак-Бей у Таїланді.

Греція, Таїланд та Австралія стали популярними пляжними курортами у 2026 році, і до списку входять по три пляжі кожної країни.

Туристичні обмеження

Раніше повідомлялося, що одне з наймальовничіших туристичних місць Іспанії вводить додатковий збір з туристів, які прибувають на круїзних лайнерах. Міська рада Віго планує ввести новий туристичний податок, щоб обмежити кількість гостей і зменшити екологічне навантаження, спричинене масовим туризмом.

Також популярний пляж на Майорці можуть закрити для вільного доступу через занадто великий наплив туристів, які знищують рослинність і влаштовують пожежі. Це наслідки надмірної популярності та рекомендацій у соціальних мережах.

Вас також можуть зацікавити новини: