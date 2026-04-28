Є їжа та інтернет: дві бригади заперечили погане забезпечення бійців на фронті

Там запевняють, що військових забезпечують всім необхідним.

108-ма Кодацька бригада територіальної оборони та 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада у своїх соцмережах заперечили інформацію про нібито проблеми з постачанням продуктів на позиції для військових.

Зокрема, у 128 бригаді заявили, що підрозділи, які виконують бойові завдання, регулярно забезпечуються продуктами, боєприпасами та всім необхідним. Доставка цього відбувається з використанням БПЛА.

"Зокрема, постачання важкими БпЛА на зазначеній позиції відбувалося 22, 23, 25 та двічі 27 квітня, про що також згадував військовослужбовець, що бідкався на недостачу провізії. Він зазначав, що посилки отримували щоденно або хоча б раз на три дні", – написали в пресслужбі бригади.

Там додали, що бригада має відео, які підтверджують відправку провізії на позиції. Також у ній запевнили, що крім продуктів, військові на позиціях мають "безперебійний інтернет, світло та постійний зв’язок".

"Командування працює над ротацією особового складу. Водночас через складну бойову обстановку та нестачу людей це інколи ускладнено. Тривале перебування на позиціях, на жаль, є реалією війни. Просимо не поширювати неперевірену інформацію", – додали в 128 бригаді.

Водночас у 108 бригаді заявили, що наразі в них триває планова ротація військових. Однак через безперервні обстріли та високу інтенсивність бойових дій на деяких позицій це наразі зробити неможливо.

"Командування вживає всіх необхідних заходів, щоб заміна відбулася максимально безпечно… Постачання провізії відбувається регулярно, кожні 2-3 дні, згідно замовлення військовослужбовців засобами транкінгового радіозв'язку. Доставка здійснюється за допомогою важких БпЛА, факт отримання продовольства зафіксовано на відеоматеріалах бригади. Закликаємо громадськість та медіа утримуватися від передчасних висновків та поширення неперевіреної інформації", – заявили там.

Що передувало

Раніше в мережі зʼявилася інформація про те, що в 14-й бригаді ЗСУ солдатів залишили без їжі та води, а командування не реагує на ситуацію. Пізніше схожі заяви зʼявилися і щодо військових у 30-й, 108-й, 128-й бригадах. Згодом у Генштабі повідомили, що командира 14-ї окремої механізованої бригади усунули з посади після розголосу щодо проблем з харчуванням у військових на лінії фронту.

Новопризначений командир 14-ї ОМБР полковник Тарас Максімов поспілкувався з військовими і пообіцяв їм налагодити процес ротацій. Також він заявив, що військових вже забезпечили необхідними продуктами.

