Обличчя Дональда Трампа з'явиться на паспортах американців, - ЗМІ

Білий дім готує масштабне оновлення документів до історичної дати.

Після появи портрета Дональда Трампа на пропусках до національних парків, його зображення планують розмістити на ще одному важливому документі – американському паспорті, повідомляє видання Bulwark.

Державний департамент уже завершує "радикальний редизайн" головного документа. Нове оформлення включатиме інавгураційний портрет політика та стане частиною святкування 250-ї річниці заснування Сполучених Штатів.

Макет оновленого документа вже опублікувала у соцмережі X головна політична кореспондентка Bloomberg Аннмарі Хордерн. На одній сторінці паспорта розмістять портрет і підпис Трампа, а на іншій – відому картину Джона Трамбулла з моментом підписання Декларації незалежності.

"Паспорт із зображенням Трампа стане стандартним паспортом, який видаватиме Вашингтонське паспортне агентство, коли він з’явиться у продажу для осіб, які поновлюють паспорти особисто. Онлайн-сервіси та інші пункти видачі збережуть чинний дизайн паспорта", - цитує CNN слова представника Державного департаменту.

За наявними даними, видачу таких паспортів планують розпочати вже цього літа.

"У липні Сполучені Штати відзначають 250-ту річницю Америки, і Державний департамент готується випустити обмежену кількість спеціально розроблених паспортів США, щоб вшанувати цю історичну подію. Ці паспорти матимуть індивідуальний дизайн та покращені ілюстрації, зберігаючи при цьому ті самі елементи безпеки, які роблять американський паспорт найбезпечнішим документом у світі", - сказав речник Держдепартаменту Томмі Пігготт.

Крім паспортів, зміни торкнуться і фінансової системи. Як повідомляється, Трамп стане першим чинним президентом, чий підпис з’явиться на паперових банкнотах, а його обличчя викарбують на двох нових монетах. Також президент активно розширює присутність свого імені в інших сферах: від назви Інституту миру США до нового флоту військових кораблів "клас Трамп" та винищувача шостого покоління F-47.

Американці не підтримують президента

Раніше УНІАН писав, що рейтинг Трампа впав до рекордного рівня. Протягом тижня спостерігається подальше зниження популярності глави держави. Найкритичніше громадяни налаштовані щодо економічного курсу адміністрації: заходи з регулювання вартості життя отримали підтримку лише у кожного п'ятого респондента - 22%.

Загалом популярність Трампа знижується з початку його нинішнього президентського терміну – у січні 2025 року рівень підтримки становив близько 47%.

