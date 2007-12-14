Спартанці не скидали немовлят зі скелі

Грецькі науковці стверджують, що розвінчали один з міфів античного світу, і спартанці не скидали слабких немовлят зі скелі. Такий висновок дозволили їм зробити розкопки.

На легендарному місці ритуального позбавлення від слабких новонароджених (ущелина Апофети в районі гори Тайгет) справді знайдено людські рештки, але це кістки підлітків і дорослих у віці від 18 до 35 років, розповідає антрополог Теодор Пітсіос.

Всього на поверхню підняті фрагменти скелетів 46 людей, усі вони датуються VI і V століттями до нашої ери. Не виключено, що це останки мессенського героя Арістомена та його загону, розбитих спартанцями під час Другої Мессенської війни. Можливо також, вони належали полоненим, злочинцям або зрадникам.

Учений додав, що вбивство новонароджених могло бути міфом. Джерела, які пишуть про це, рідкісні і неточні, каже він. Зокрема, історик Плутарх писав про цей звичай у стародавніх спартанців для того, щоб підкреслити їх войовничість.