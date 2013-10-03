Chrysler відкликає понад 130 тисяч Jeep Grand Cherokee

Як наголошується в заяві компанії, відкликання пов'язане зі збоєм у системі програмного забезпечення, який може призвести до порушень у роботі світлової аварійної сигналізації та підсвічування приладової панелі. Відкликанню підлягають позашляховики "Jeep Grand Cherokee" моделі 2014 року, пише ІТАР-ТАСС.

Chrysler зазначає, що йому поки невідомо про будь-які ДТП, викликаних цією несправністю, і обіцяє безкоштовно усунути виявлений дефект у всіх автомобілях, які підлягають відкликанню.

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Цього року компанія кілька разів оголошувала про відкликання автомобілів. У травні виробник відкликав по всьому світу 469 тисяч позашляховиків марки Jeep через проблеми з трансмісією.

У лютому було відкликано 370 тисяч автомобілів з ​​причини дефекту в кріпленні заднього моста автомобілів, через що під час руху може відбутися блокування коліс.

У червні компанія відмовилася відкликати з ринку 2,7 млн ​​автомобілів, експлуатація яких, на думку влади США, небезпечна. Американське управління США з безпеки руху рекомендувало відкликати Jeep Grand Cherokee моделей 1993-2004 років і Jeep Liberty моделей 2002-2007 років через неправильне розташування бензобака.

На думку спеціалістів управління, в результаті удару ззаду у цих авто може відбутися витік палива і загоряння. Однак експерти Chrysler порахували, що претензія не обгрунтована.