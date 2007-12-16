В Азовському морі знайшли рибалок, які зникли 3 дні тому

Сьогодні, 16 грудня, о 07.30 в Азовському морі врятовано трьох рибалок, жителів села Чкалове Приазовського району Запорізької області, котрі 13 грудня вийшли в Азовське море з села Новокостянтинівка на баркасі «Стріла» та не повернулися.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пошук проводили 37 рятувальників МНС, прикордонників, міліціонерів і місцевих жителів, а також 10 одиниць техніки, у тому числі 6 човнів.