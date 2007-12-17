Росія заявляє, що відкачала мазут з розламаного танкера «Волганефть-139»

Перший віце-прем`єр-міністр уряду Росії Сергій ІВАНОВ заявляє, що наслідки екологічної катастрофи в Азовському морі ліквідовано.

Про це повідомляє радіостанція «Эхо Москвы» з посиланням на С.ІВАНОВА.

«З танкера, який розламався під час шторму, весь мазут відкачано. І шкода природі більше не завдаватиметься», - сказав С.ІВАНОВ.

Як повідомляв УНІАН, під час шторму 11 листопада в Керченській протоці розламався навпіл танкер «Волганефть-139», з якого вилилося близько 2 тис. тонн мазуту. Окрім цього судна, під час шторму постраждало ще більше десятка суден.