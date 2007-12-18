Жінка викинула немовля з 9-го поверху на очах у матері

У Житомирі жінка викинула немовля з вікна 9-го поверху.

Про це УНІАН повідомила працівник Центру громадських зв’язків Управління МВС України в Житомирській області Ольга НОМЕРЧУК.

За її словами, до Корольовського райвідділу міліції Житомира надійшло повідомлення із приймального відділення обласної дитячої лікарні про те, що до них із тілесними ушкодженнями, у вигляді закритої черепно-мозкової травми, закритої травми грудної клітини і черевної порожнини та забою головного мозку, госпіталізовано однорічну дівчинку.

Як розповіла О.НОМЕРЧУК, міліція встановила, що в будинку по вул. Вітрука між матір’ю потерпілої дитини та 33-річною непрацюючою місцевою жителькою на ґрунті ревнощів виникла суперечка. В ході сварки остання викинула із вікна квартири, розташованої на дев’ятому поверсі, дитину, в результаті чого дівчинка отримала зазначені тілесні ушкодження.

Підозрювану затримано, розпочато слідство.