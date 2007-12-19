Лобове зіткнення на Московському мосту (фоторепортаж)
10:47, 19 грудня 2007Разное
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Троє людей загинули на місці
Вчорашня ранішня пробка, яка паралізувала рух по Московському мосту в обох напрямах і тим самим принесла масові запізнення на роботу, була пов`язана з серйозною аварією.
За попередніми даними, на Московському мосту зіткнулися чотири автомобілі. Два з них, "ВАЗ-21099" і "Опель Вектра" зіткнулися в лобову. Троє люди з ВАЗа загинули на місці, повідомляє Автоцентр.
Фото Магнолії ТВ
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