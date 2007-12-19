Лобове зіткнення на Московському мосту (фоторепортаж)

Вчорашня ранішня пробка, яка паралізувала рух по Московському мосту в обох напрямах і тим самим принесла масові запізнення на роботу, була пов`язана з серйозною аварією.

За попередніми даними, на Московському мосту зіткнулися чотири автомобілі. Два з них, "ВАЗ-21099" і "Опель Вектра" зіткнулися в лобову. Троє люди з ВАЗа загинули на місці, повідомляє Автоцентр.

Фото Магнолії ТВ