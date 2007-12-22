ДТП в Сімферополі: автомобіль мера став причиною смерті людини

Учора авто глави міста Сімферополя Геннадія Бабенко потрапило в ДТП.

В результаті ДТП одна людина загинула, а 26-річний чоловік і 18-річна дівчина потрапили до лікарні, повідомляє Обком .

За свідченнями очевидців, автомобіль сімферопольського мера рухався з перевищенням швидкості смугою, призначеною для громадського транспорту, і під знак, що забороняє проїзд. Він зіткнувся з іншою машиною, в якій знаходилися пасажири. Від удару автомобіль виїхав на тротуар, збив пішохода і врізався в стовп.

Поки невідомо, чи знаходився за кермом сам мер – член Партії регіонів Г. Бабенко. Зате відомо, що пішохід, що постраждав у ДТП, – родич одного із співробітників мерії, зазначає видання.