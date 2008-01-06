Tata побудувала найдешевший у світі ”народний автомобіль”

У столиці Індії наступного тижня представлять найдешевший у світі новий автомобіль, ціна якого не перевищуватиме 650 доларів, пише РІА "Новости" з посиланням на Guardian.

Розробник "народного автомобіля" (People`s Car) 70-річний Ратан Тата (Ratan Tata), який також є головою автомобільної компанії-виробника цієї машини Tata, сподівається своїм винаходом створити "новий ринок для автомобілів, який досі не існував".

Тата сказав, що машина призначена для середнього класу індійців як найбільш динамічного у зростанні.

Новий автомобіль продаватиметься за ціною, яка перевищує ціну популярних мотоциклів лише на кількасот доларів і менше вартості найдешевшого автомобіля майже вдвічі.

Розробник "народного автомобіля" висловив своє бажання перетворити частину покупців мотоциклів на власників авто і певен, що близько мільйона нових машин можна продати найближчого року.

Деякі економічні експерти заявили, що цей винахід може вплинути на ціни в автомобільній галузі не тільки в Індії, а й на світовому ринку.

Захисники довкілля б`ють тривогу, застерігаючи, що новий дешевий автомобіль спричинить ще більшу завантаженість і без того перенаселених міст Індії.

Торік у цій країні було продано більше мільйона автомобілів і сімох мільйонів мотоциклів.