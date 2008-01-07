Команда АвтоКрАЗу після відміни ралі Париж-Дакар повернулася до України

Команда холдингової компанії "АвтоКрАЗ" (Кременчук, Полтавська область) через відміну проведення міжнародного авторалі "Париж-Дакар-2008" повернулася з Португалії.

Про це УНІАН повідомила прес-служба підприємства.

За їх даними, престижне ралі "Париж-Дакар-2008 (з 5 по 20 січня), в якому команда КрАЗу повинна була вперше брати участь, було скасовано в португальській столиці через загрозу терористичного акту.

Зокрема, 24 грудня в Мавританії було убито 4 французьких туристів, після цього уряд Франції заборонив громадянам країни будь-які поїздки до Мавританії, де було заплановано дев`ять етапів ралі.

Учасники і організатори ралі засудили дії терористів.

За даними організаторів, цього року в "Дакарі" планувався виступ рекордної кількості учасників - 240 мотоциклістів, 180 автомобілів і 85 вантажних машин.

Всього організатори гонки планували її 15 етапів по Португалії, Іспанії, Марокко, Мавританії, Малі та Сенегалу.

Команда Team KRAZ Ukraine планувала вперше взяти участь в нинішній гонці.

Команда "АвтоКрАЗу" у складі трьох чоловік відправилася до Португалії для участі в міжнародному авторалі на технічному автомобілі.

Протягом 5 років "АвтоКрАЗ" заявляв про намір брати участь в ралі "Париж-Дакар", але не міг цього зробити через відсутність державної підтримки.

Раніше Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив створити консультативну робочу групу для забезпечення держпідтримки в реалізації проекту участі автомобілів холдингової компанії "АвтоКрАЗ" в міжнародному авторалі Париж-Дакар.