Думка

Чому масові аварії, трагедії і катастрофи миттєво привертають увагу влади і одразу ж приймаються необхідні заходи щодо їх запобігання, громадськість пильно стежить за їх виконанням і в той самий час ідентичні катастрофи не таких глобальних масштабів не дуже турбують представників влади? Слово “Алчевськ” з назви 120-тисячного міста в Луганській області давно перетворилося на ім`я загальне. Деякі представники влади ще і залякували: “Вся країна перетвориться на Алчевськ!” Але поки другого Алчевська не сталося, всі чиновники сплять спокійно.

На Новорічні свята я з радістю їхала додому в своє невелике шахтарське місто Краснодон все тієї ж Луганської області. Але святковий настрій почав псуватися вже 31 грудня. Вранці виявилося, що з крана у ванній кімнаті зникла вода. “Перемерзла”, – спокійно відповіли в ЖКГ і якось невпевнено додали: “Будемо робити”. (Варто відзначити, що “роблять” - тобто розморожують труби - до сьогодні). Все б нічого, та ось 1 числа води не стало і в кухні. Звичайно, що в свята мовчали телефони всіх аварійних і комунальних служб. Жоден черговий не ощасливив нас своєю відповіддю. До 4-го січня рятували сусіди, але і їх труби не витримали зими з температурою в – 10-15° і теж перемерзли. В одному будинку за другим в трубах перемерзала вода. Мешканці почали панікувати. Але поки не пройшло Різдво, застати хоч якогось начальника або керівника було неможливо, а диспетчери, що на кінець-то з`явилися, спокійно відповідали: “Ми знаємо. Будемо робити”. 8 січня співробітники міськвиконкому вийшли на роботу. На запитання, коли ж зроблять воду, досить емоційно відповіли: “Півміста сидить без води”. Мовляв, ви не перші і не останні і нема чого так хвилюватися. І порадили безпосередньо звернутися в свій ЖЕК. У ЖЕКу відповіли, що слюсарі працюють, а останні запевняли, що зробити нічого не можуть через відсутність спеціальних ламп для розігрівання, а ті що є, майже не придатні.

Цікаво, вижили б наші чиновники без холодної води хоча б тиждень? (Про гарячу взагалі не йдеться – це розкіш для провінційних міст). Ходили чутки, що у одного з місцевих представників краснодонської влади в будинку теж перемерзла вода. Але цього ж дня труби були розморожені: і техніка знайшлася, і працівники.

Комунальне господарство країни ледве животіє і кожен міський, і сільський голова сподівається тільки на “авось”. “Якби відбулася масова аварія або порив, як ось в Алчевську, тоді б відразу зробили”, - нарікають краснодонці, продовжуючи оббивати пороги аварійних служб, ЖКГ і чиновницьких кабінетів.

Анна Ященко