Рейтинг найнадійніших автомобілів

Видання Spiegel оприлюднило рейтинг надійності машин, який щорік складається німецьким автомобільним клубом ADAC на базі статистики надання технічної допомоги на дорогах країни. Зазначмо, що офіційно топ-лист буде представлений ADAC тільки 17 січня.

До рейтингу надійності можуть потрапити тільки автомобілі не старші шести років, які серійно випускаються без істотних змін як мінімум три роки, а їх щорічний обсяг продажу в Німечині перевищує десять тисяч штук. В результаті цього року найнадійнішим був визнаний кросовер BMW X3. У цієї машини зареєстрована лише одна поломка на тисячу автомобілів.

Топ-лист, складений клубом ADAC, має такий вигляд:

BMW X3

Audi A2

BMW 1-Series

Mini

Mazda3

Mercedes CLK

Audi A4/S4

BMW 3-Series

Mercedes SLK

Mitsubushi Space Star

Варто зауважити, що перше місце впродовж трьох років в рейтингу надійності займали автомобілі тільки японських марок. У 2005 році переможцем стала Toyota Avensis, в 2006-му - Toyota Yaris і в 2007-му - Mazda Premacy.

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