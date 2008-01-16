Рейтинг найнадійніших автомобілів
(німецька версія)
Видання Spiegel оприлюднило рейтинг надійності машин, який щорік складається німецьким автомобільним клубом ADAC на базі статистики надання технічної допомоги на дорогах країни. Зазначмо, що офіційно топ-лист буде представлений ADAC тільки 17 січня.
До рейтингу надійності можуть потрапити тільки автомобілі не старші шести років, які серійно випускаються без істотних змін як мінімум три роки, а їх щорічний обсяг продажу в Німечині перевищує десять тисяч штук. В результаті цього року найнадійнішим був визнаний кросовер BMW X3. У цієї машини зареєстрована лише одна поломка на тисячу автомобілів.
Топ-лист, складений клубом ADAC, має такий вигляд:
BMW X3
Audi A2
BMW 1-Series
Mini
Mazda3
Mercedes CLK
Audi A4/S4
BMW 3-Series
Mercedes SLK
Mitsubushi Space Star
Варто зауважити, що перше місце впродовж трьох років в рейтингу надійності займали автомобілі тільки японських марок. У 2005 році переможцем стала Toyota Avensis, в 2006-му - Toyota Yaris і в 2007-му - Mazda Premacy.