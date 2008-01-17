Кримські транспортники знизили ціни

04:08, 17 січня 2008
Разное
654 0

...після втручання АМК

Після втручання АМК кримські транспортники знизили ціни на перевезення пасажирів до рівня травня минулого року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМКУ, Кримське відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало ВАТ «АК «КРИМАВТОТРАНС» (м. Сімферополь) та ще 13 транспортних підприємств на 26 тис. грн. загалом за антиконкурентні узгоджені дії.

Як встановило відділення, у червні-липні 2007 р. «АК «КРИМАВТОТРАНС» схилив перевізників – приватних підприємців – до одночасного підвищення цін на перевезення пасажирів та багажу автотранспортом на міжміських маршрутах автономії. Наразі відповідачі визнали порушення конкурентного законодавства та припинили його. Зокрема, повернули розмір зазначених тарифів до попереднього рівня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter