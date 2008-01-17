Після втручання АМК кримські транспортники знизили ціни на перевезення пасажирів до рівня травня минулого року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМКУ, Кримське відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало ВАТ «АК «КРИМАВТОТРАНС» (м. Сімферополь) та ще 13 транспортних підприємств на 26 тис. грн. загалом за антиконкурентні узгоджені дії.

Як встановило відділення, у червні-липні 2007 р. «АК «КРИМАВТОТРАНС» схилив перевізників – приватних підприємців – до одночасного підвищення цін на перевезення пасажирів та багажу автотранспортом на міжміських маршрутах автономії. Наразі відповідачі визнали порушення конкурентного законодавства та припинили його. Зокрема, повернули розмір зазначених тарифів до попереднього рівня.