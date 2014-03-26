У лаврі відбулося засідання Комісії УПЦ МП для діалогу з православними церквами

Як повідомляє офіційний сайт УПЦ МП, під час зустрічі архієпископ Митрофан зробив повідомлення про рішення Священного Синоду УПЦ МП від 24 лютого 2014 року про створення вказаної Комісії та про попередній досвід спілкування з представниками УПЦ КП та УАПЦ. Члени комісії розглянули «Звернення Архієрейського Собору УПЦ КП» від 11 березня 2014 року та обмінялися думками з приводу можливого формату майбутнього діалогу з УПЦ КП та УАПЦ.

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Учасники зустрічі одностайно підтвердили, що метою діалогу має стати подолання церковних розділень в Україні. Члени комісії констатували, що в своїй роботі керуються позицією Священного Синоду УПЦ МП, висловленою в Зверненні від 24 лютого 2014 року: діалог з УПЦ КП та УАПЦ має будуватися виключно на засадах православного канонічного права та проводитися без будь-якого втручання з боку політичних сил.

Члени комісії визнали за необхідне вивчення досвіду подолання церковних розколів в інших Помісних Православних Церквах з метою його врахування у справі лікування церковних розділень в Україні. Було особливо підкреслено, що ведення діалогу передбачає припинення ворожнечі та релігійного протистояння. Будь-які конфлікти між громадами УПЦ МП, з одного боку, та громадами УПЦ КП та УАПЦ, з іншого боку, мають вирішуватися виключно мирним шляхом.

Члени комісії висловили готовність розглядати усі конфліктні питання, що виникають на місцях, та сприяти їх конструктивному вирішенню. Було особливо наголошено, що в діалозі є неприпустимою мова ультиматумів. Усі сторони діалогу мають шукати точки дотику заради досягнення поставленої мети.

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Довідка УНІАН. Комісія для діалогу з представниками УПЦ КП та УАПЦ була створена рішенням Священного Синоду УПЦ МП від 24 лютого 2014 року (Журнал № 4). До складу комісії входять: архієпископ Луганський і Алчевський Митрофан, голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП – Голова; архієпископ Кам’янець-Подільський і Городоцький Феодор; єпископ Львівський і Галицький Філарет, голова Синодального відділу з питань охорони здоров’я та пастирської опіки медичних закладів; протоієрей Миколай Данилевич, секретар Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП; В. Бурега, проректор з науково-богословської роботи КДАіС.