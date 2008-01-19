Вдова Міттерана розпродує його одяг

Через 12 років після смерті президента Франції Франсуа Міттерана його дружина вирішила виставити на аукціон велику частину предметів одягу і аксесуарів, що належали йому, повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters. За підсумками розпродажу Даніель Міттеран планує зібрати близько 100 тисяч євро для своєї добродійної організації з прав людини.

На аукціон, який відбудеться 29 січня, виставлено 367 предметів, серед яких капелюхи, валізи з крокодилової шкіри, близько 100 сорочок і 60 костюмів, що належали президентові. Крім того, з молотка підуть подарунки, які Міттеран одержував під час свого керівництва країною від голів інших держав.

Міттеран не цурався розкоші, зазначає Reuters, про це свідчать представлені на аукціоні предмети марки Chanel, Yves Saint-Laurent, Dior і Jil Sander з його особистого гардеробу. Проте, за словами представника аукціонного дому Tajan, ціни на лоти були встановлені максимально низькі, щоб будь-який француз міг придбати річ, що належала президентові. Початкова ціна більшості предметів варіюється від 20 до 450 євро.

Очікується, що одним з найпривабливіших лотів стане витончена скарбничка у вигляді молодої жінки, яка тримає в руках табличку з написом "Міттеран, я чекаю тебе".