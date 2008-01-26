Білл Гейтс запропонував вдатися до ”креативного капіталізму”

Білл Гейтс, одна з найбагатших людей у світі, закликав до "креативного капіталізму". Цей термін він висунув на Світовому економічному форумі в Давосі, передає Reuters.

"Креативною економікою" Білл Гейтс називає такий шлях, який би дозволив капіталізму служити як багатим, так і бідним людям. Гейтс зазначив, що ринкові механізми треба використовувати, щоб направити допомогу бідним країнам, а також людям, які заробляють менше долара на день.

При цьому голова Microsoft заявив, що життя в світі поступово стає кращим, але деякі речі поліпшуються недостатньо швидко і не для всіх, зазначає The Guardian.

Нагадаємо, що влітку 2008 року Білл Гейтс має залишити компанію Microsoft, яка належить йому, і повністю зайнятися заснованим ним добродійним фондом. З 1994 року Гейтс витратив на добродійність близько 14 мільярдів доларів. Крім того, один з найвідоміших інвесторів у світі Уоррен Баффетт передасть до фонду Білл Гейтса близько 35 мільярдів доларів.

Лента.ру