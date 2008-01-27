Сьогодні - День пам`яті жертв Голокосту
14:35, 27 січня 2008Разное
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Точну кількість загиблих досі не підрахували
Сьогодні у світі відзначають День пам`яті жертв Голокосту.
Жервами нацистів стали понад 6 мільйонів євреїв. Точну кількість загиблих вчені не можуть підрахувати й досі, зазначає «5 канал».
Сьогоднішню дату оголосили пам`ятною за рішенням Генеральної асамблеї ООН. Саме цього дня 1945 року радянська армія звільнила в`язнів однієї з найстрашніших фабрик смерті - польського концтабору «Освенцим», де майже три мільони людей стратили промисловими методами.
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