В Україні подорожчали шуби

Попри глобальне потепління і збільшення в Україні хутрових магазинів, на 20 відсотків цьогоріч подорожчали шуби.

На світових аукціонах піднялася ціна сировини, пояснюють продавці і виробники. І зрозуміло чому: 60 процентів собівартості шкурок складають видатки на корми, а це переважно м’ясо і енерговитрати. Подорожчання останніх примусило хутровиків перерахувати ціни.

Зросли в ціні нові моделі. Вартість виробів минулих років не змінилася, а подекуди знизилася.

ICTV