В Україні подорожчали шуби
09:02, 28 січня 2008Разное
1345 0
А ви кажете "глобальне потепління"...
Попри глобальне потепління і збільшення в Україні хутрових магазинів, на 20 відсотків цьогоріч подорожчали шуби.
На світових аукціонах піднялася ціна сировини, пояснюють продавці і виробники. І зрозуміло чому: 60 процентів собівартості шкурок складають видатки на корми, а це переважно м’ясо і енерговитрати. Подорожчання останніх примусило хутровиків перерахувати ціни.
Зросли в ціні нові моделі. Вартість виробів минулих років не змінилася, а подекуди знизилася.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter