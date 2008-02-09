Британська письменниця передрікає вбивство Барака Обами

Британська письменниця Доріс Лессінг, удостоєна 2007 року Нобелівської премії з літературм, в інтерв`ю шведській газеті Dagens Nyheter заявила, що Барак Обама напевно буде вбитий у разі його обрання президентом США, повідомляє Лента.руз посиланням на AFP.

Лессінг вважає, що Обама, "поза сумнівом, довго не протягне" на посаді президента через колір своєї шкіри. "Вони його уб`ють", - заявила письменниця.

За словами Лессінг, "буде спокійніше", якщо перемогу на президентських виборах отримає колишня перша леді Хіларі Клінтон. При цьому найкращим варіантом письменниця назвала такий, коли Обама і Клінтоні балотувалися б разом (ймовірно, як президент і віце-президент. - Ред.).

Судячи з тих праймеріз, що вже відбулися, Обама і Клінтон мають приблизно рівні шанси на висунення як кандидат у президенти США від Демократичної партії.