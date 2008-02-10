На шахті в Донецькій області загинув 30-річний гірник

У Донецькій області на шахті " Прогрес" (ДП "Торезантрацит") у м. Торезі внаслідок обвалу загинув 30-річний гірник.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, обвал стався о 5 год. 55 хв. 10 лютого. На аварійній ділянці знаходилося 14 чоловік, безпосередньо обвалом були застигнуті два гірники. Один з них о 6 год. 30 хв. був благополучно виведений із зони обвалу і в супроводі працівників шахти піднятий на поверхню.

О 7.00 ще один потерпілий - 30-річний прохідник Андрій КРАМЕТ – був витягнутий рятувальниками з-під обвалу вже без ознак життя.

Обставини аварії розслідуються.