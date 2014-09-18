Найкращий захист від сепаратизму

Днями побачила в фейсбуці цікавий пост, якщо коротко – ставиться питання – абстрагуючись від назви держави, наскільки висока вірогідність, що сепаратизм та недобросусідське вторгнення могло б відбутися у США, де зброя майже у кожній будівлі? Тож, давайте пофантазуємо…

От у вас вдома 2 рушниці, і у сусідів ваших не менше, і запаси патронів (за нормальною ціною), що у вас, що у них – в сейфах лежать. Та й закон дозволяє захищати себе і свою власність зі зброєю.

І от постійно п’яний безробітній чолов’яга із будівлі навпроти, який до того зі своїми товаришами-алкоголіками вже з ранку «поправляв здоров’я» на дитячому майданчику, вирішує оголосити республіку Д-Не-Не-Р. Чи то горілка їм дісталась палена, чи що, але осяйнула цю купку маргіналів така «геніальна» ідея… Тож, дзвонить у вашу квартиру, чи то стукає у ворота вашого будинку ця братія і, розмахуючи взятою у найближчому райвідділку зброєю, каже, що тепер тут тепер не ваша країна, а Д-Не-Не-Р, треба взяти все (ваше майно, в першу чергу) і поділити. А ви ввічливо пропонуєте хлопцям забратись, легенько так клацнувши затвором вашої обстріляної помпової рушниці. А сусіди ваші так само ввічливо із своїх будинків підтримують вашу пропозицію доброзичливим «клац-клац», а з балкону дружина ваша ніжно та жіночно поблискує окуляром оптичного прицілу… І якось так, під впливом вашої доброзичливості, сепаратизм закінчується, майже не розпочавшись.

Більш того, щоб недобросусідського вторгнення з іншої держави уникнути, ви з сусідами проводите мисливсько-військові збори. І якось вже не дуже зручно тишком-нишком до вас вдертися, адже зустрінуть не квітами, а синхронним залпом.

То як вам така фантазія, подобається?

Все, що для її реалізації потрібно – мати адекватний закон та адекватні ціни на зброю з набоями, а все інше люди і самі зроблять. Однак в Україні поки що це – лише фантазія.

Закону, що дозволяв би вільне володіння зброєю для самозахисту, в Україні нема, і приймати його не поспішають. Мабуть, через те, що, у випадку, коли громадяни, які не вважають зайвим мати в хаті рушницю та вміти стріляти, зможуть забезпечувати свій спокій і безпеку самостійно, значно важче стане «працювати» і тим, хто порушує закон, прикриваючись державними посадами чи мундиром.

Магдалена Ройт, активістка руху за вільне володіння зброєю