Прес-конференція: Електоральні настрої українців напередодні виборів
22 жовтня (середа) 2014 року о 14:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція на тему: «ЕЛЕКТОРАЛЬНІ НАСТРОЇ ВИБОРЦІВ НАПЕРЕДОДНІ ВИБОРІВ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ 2014»
На прес-конференції будуть презентовані результати соціологічного дослідження.
Серед питань, які винесені на обговорення:
• Аналіз перспектив основних політичних сил України на майбутніх парламентських виборах.
• Чи стануть вибори-2014 «демократичним шансом» для України?
• Чи зможуть вибори-2014 принести зміни, на які очікує українське суспільство?
Учасники прес-конференції:
1. ЛЮДМИЛА ЧЕТВЕРТУХІНА, соціолог Інституту Горшеніна
2. КОСТЯНТИН МАТВІЄНКО, експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардаріка»
3. ВІТАЛІЙ БАЛА, директор Агентства моделювання ситуацій
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).