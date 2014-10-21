Прес-конференція: Електоральні настрої українців напередодні виборів

22 жовтня (середа) 2014 року о 14:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція на тему: «ЕЛЕКТОРАЛЬНІ НАСТРОЇ ВИБОРЦІВ НАПЕРЕДОДНІ ВИБОРІВ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ 2014» На прес-конференції будуть презентовані результати соціологічного дослідження. Серед питань, які винесені на обговорення: • Аналіз перспектив основних політичних сил України на майбутніх парламентських виборах. • Чи стануть вибори-2014 «демократичним шансом» для України? • Чи зможуть вибори-2014 принести зміни, на які очікує українське суспільство? Учасники прес-конференції: 1. ЛЮДМИЛА ЧЕТВЕРТУХІНА, соціолог Інституту Горшеніна 2. КОСТЯНТИН МАТВІЄНКО, експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардаріка» 3. ВІТАЛІЙ БАЛА, директор Агентства моделювання ситуацій Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter