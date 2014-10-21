Прес-конференція: Електоральні настрої українців напередодні виборів

16:24, 21 жовтня 2014
Разное
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22 жовтня (середа) 2014 року о 14:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція на тему: «ЕЛЕКТОРАЛЬНІ НАСТРОЇ ВИБОРЦІВ НАПЕРЕДОДНІ ВИБОРІВ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ 2014»

На прес-конференції будуть презентовані результати соціологічного дослідження.

Серед питань, які винесені на обговорення:

• Аналіз перспектив основних політичних сил України на майбутніх парламентських виборах.

• Чи стануть вибори-2014 «демократичним шансом» для України?

• Чи зможуть вибори-2014 принести зміни, на які очікує українське суспільство?

Учасники прес-конференції:

1.     ЛЮДМИЛА ЧЕТВЕРТУХІНА, соціолог Інституту Горшеніна

2.     КОСТЯНТИН МАТВІЄНКО, експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардаріка»

3.     ВІТАЛІЙ БАЛА, директор Агентства моделювання ситуацій

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).

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