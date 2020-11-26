Круглий стіл за участю ЗМІ, медіа-альянсів, медіа-асоціацій, ОГС та представників центральних органів законодавчої та виконавчої влади

Понедіок, 30 листопада з 16.00 до 17.30 год. за Київським часом (онлайн)

Прес-анонс

Такою буде тема круглого столу щодо необхідності зміни національних стратегічних підходів до спадщини в Україні, який 30 листопада 2020 року організовують фундатори Мережі організацій громадянського суспільства для підтримки громад зі спадщиною ‘Go! Heritage’ – ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи» та «Туристична Асоціація Івано-Франківщини».

На відміну від інших інформаційних приводів та дискусій, що їх провокувала й продовжує провокувати Мережа ‘Go!Heritage’, ми на цей раз не просто проінформуємо про прогресивні підходи та ініціативи до спадщини, в чергове наголосивши на ролі та значенні потенціалу спадщини для економічного розвитку українських громад та територій – ми маємо на меті сфокусувати увагу медіа-спільноти на загрозах, які часто несуть управлінські рішення щодо культурного й природного спадку України.

Основною причиною таких рішень, а отже – основною небезпекою є відсутність стратегічного бачення або ж брак розуміння ролі спадщини для місцевого розвитку. Місцева влада та мешканці, як правило, декларують повагу й увагу до спадщини громади й прагнуть її підтримувати, водночас управлінські рішення щодо спадщини часто приймаються фактично навмання – без належного аналізу наслідків. Однак значні, подекуди колосальні, бюджетні затрати та зусилля жодним чином не компенсують чіткого стратегічного бачення і не рятують пам’ятки, які продовжують руйнуватись або втрачають цінність. Однак, при розумному управлінні, спадщина буде не лише належно збереженою, а й стане здатною запустити ланцюг вигод для місцевої економіки та генерувати доходи громад.

Тож ми запрошуємо ЗМІ, які безпосередньо формують громадську думку, на презентацію результатів річної роботи команди Мережі ‘Go!Heritage’ та до зацікавленої дискусії щодо просування ідей ефективного управління спадщиною громад задля припинення безглуздого інвестування, що зрештою, не рятує від перспективи руйнування пам’яток, перетворення локацій спадщини в осередки розвитку та добробуту завдяки використанню її економічного потенціалу та створення доданої вартості.

Питання, які ми висвітлимо та обговоримо на круглому столі:

Чому чинні підходи національної політики не рятують надбання, а навпаки поглиблюють кризу спадщини?

Що означає дивитися на спадщину з проекцією у майбутнє?

Якою насправді є роль спадщини в економічному розвитку малих українських громад?

Як вийти з цієї кризи із користю для громад та їх спадщини?

а також

Чому ми вважаємо роль українських медіа у подоланні цієї проблеми надважливою?

Також під час круглого столу ми представимо законотворчі напрацювання Мережі – законопроект щодо змін до законодавчих актів України у сфері управління культурною спадщиною за участю територіальних громад та інститутів громадянського суспільства, а також наші пропозиції до загальнодержавних політичних документів – Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки та Національної економічної стратегії-2030.

Захід відбудеться у форматі Zoom з 16.00 до 17.30 год. за Київським часом.

Для участі у Круглому столі просимо заповнити реєстраційну форму: https://bit.ly/3nAn8V5. Після цього ми надішлемо Вам лінк для підключення онлайн.

Анонс події на FB - за цим посиланням: https://www.facebook.com/events/421841255480201. Репост - вітається.

Коротко про нас:

ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи» (https://arpi.org.ua/) 20 років працює у сферах місцевого економічного розвитку, створення та просування інновацій у сферах ринкової економіки, підприємництва та суспільного розвитку в м місцевих громадах та на національному рівні .

ГО «Туристична Асоціація Івано-Франківщини» (https://taif.org.ua/) – тривалий час працює задля розвитку туристичної галузі як ключового чинника сталого розвитку та підвищення добробуту громад регіону. Завданнями організації є заохочення подорожей та довшого перебування туристів в регіоні й формування їх позитивних вражень; просування туристичних дестинацій Карпатського регіону в Україні та поза її межами; покращення транспортної, логістичної та інформаційної доступності; формування сприятливої для розвитку туризму національної та місцевої політики.

З 2018 року вказані організації заснували та координують діяльність Всеукраїнської Мережі ОГС для підтримки громад зі спадщиною ‘Go! Heritage’, за допомогою якої впроваджують ініціативи та системні зміни, спрямовані на ефективне управління природною та культурною спадщиною в Україні.

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Автор: УНІАН