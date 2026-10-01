Стилус, OLED і камера 50 Мп: експерти назвали бюджетний смартфон, який не застарів

Саме стилус вирізняє цю модель серед багатьох інших бюджетних Android-смартфонів.

Поки виробники випускають дедалі дорожчі флагманські смартфони та складані моделі, бюджетний сегмент, як і раніше, пропонує пристрої з цілком сучасними характеристиками. Один із таких варіантів – Moto G Stylus 2025 року, який залишається актуальним навіть напередодні 2027 року, пише BGR.

Головна перевага смартфона – поєднання можливостей та ціни. Нові флагмани можуть коштувати тисячі доларів, тоді як Moto G Stylus продається менш ніж за $300. При цьому покупець отримує не просто базовий Android-телефон, а модель із великим OLED-дисплеєм, просунутою камерою та стилусом.

Пристрій отримав передовий для свого класу 6,7-дюймовий pOLED-екран з частотою оновлення 120 Гц і максимальною яскравістю 3000 ніт. З такими характеристиками користуватися пристроєм на вулиці максимально комфортно, а веб-сторінки та стрічки соцмереж прокручуються плавно.

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Основна камера використовує 50-мегапіксельний сенсор Sony LYTIA, а додатково встановлено 13-Мп надширококутний модуль. Такий набір дозволяє використовувати смартфон не тільки для звичайних знімків, але й для творчих та професійних сценаріїв.

Ще одна особливість моделі – 3,5-мм роз'єм для навушників. Незважаючи на те, що більшість сучасних смартфонів поступово відмовляється від нього, дротові навушники знову в моді, тому для деяких користувачів наявність такого порту може бути суттєвою перевагою.

За продуктивність відповідає Snapdragon 6 Gen 3. Це не флагманський процесор, однак його достатньо для повсякденних завдань, додатків і більшості звичних сценаріїв використання.

Головна ж особливість Moto G Stylus – вбудований стилус. З його допомогою можна швидко робити нотатки, створювати скріншоти, вирізати фрагменти, малювати тощо. Таким чином користувач отримує функцію, яка зазвичай асоціюється з дорожчими Galaxy Ultra.

При цьому низька ціна має й зворотний бік. Як зазначає автор статті, Motorola неодноразово піддавалася критиці за програмну підтримку сво смартфонів, тому під час купівлі варто враховувати не лише характеристики, а й те, як довго пристрій отримуватиме оновлення. У випадку з Moto G Stylus (2025) його життєвий цикл завершиться на Android 17 .

УНІАН писав, що компанія Samsung почала прибирати кабель із комплекту бюджетних смартфонів. Тепер покупець отримає лише сам пристрій, документацію та "скріпку" для виймання SIM-карти.

Якщо ви шукаєте потужну "начинку", яка не застаріє й через п’ять років, експерти AnTuTu опублікували рейтинг найпотужніших смартфонів на сьогодні. Увесь топ-10 складається з пристроїв на базі чіпсета Snapdragon 8 Elite.

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