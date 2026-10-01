Стилус, OLED і камера 50 Мп: експерти назвали бюджетний смартфон, який не застарів

Поки виробники випускають дедалі дорожчі флагманські смартфони та складані моделі, бюджетний сегмент, як і раніше, пропонує пристрої з цілком сучасними характеристиками. Один із таких варіантів – Moto G Stylus 2025 року, який залишається актуальним навіть напередодні 2027 року, пише BGR.
Головна перевага смартфона – поєднання можливостей та ціни. Нові флагмани можуть коштувати тисячі доларів, тоді як Moto G Stylus продається менш ніж за $300. При цьому покупець отримує не просто базовий Android-телефон, а модель із великим OLED-дисплеєм, просунутою камерою та стилусом.
Пристрій отримав передовий для свого класу 6,7-дюймовий pOLED-екран з частотою оновлення 120 Гц і максимальною яскравістю 3000 ніт. З такими характеристиками користуватися пристроєм на вулиці максимально комфортно, а веб-сторінки та стрічки соцмереж прокручуються плавно.
Основна камера використовує 50-мегапіксельний сенсор Sony LYTIA, а додатково встановлено 13-Мп надширококутний модуль. Такий набір дозволяє використовувати смартфон не тільки для звичайних знімків, але й для творчих та професійних сценаріїв.
Ще одна особливість моделі – 3,5-мм роз'єм для навушників. Незважаючи на те, що більшість сучасних смартфонів поступово відмовляється від нього, дротові навушники знову в моді, тому для деяких користувачів наявність такого порту може бути суттєвою перевагою.
За продуктивність відповідає Snapdragon 6 Gen 3. Це не флагманський процесор, однак його достатньо для повсякденних завдань, додатків і більшості звичних сценаріїв використання.
Головна ж особливість Moto G Stylus – вбудований стилус. З його допомогою можна швидко робити нотатки, створювати скріншоти, вирізати фрагменти, малювати тощо. Таким чином користувач отримує функцію, яка зазвичай асоціюється з дорожчими Galaxy Ultra.
При цьому низька ціна має й зворотний бік. Як зазначає автор статті, Motorola неодноразово піддавалася критиці за програмну підтримку сво смартфонів, тому під час купівлі варто враховувати не лише характеристики, а й те, як довго пристрій отримуватиме оновлення. У випадку з Moto G Stylus (2025) його життєвий цикл завершиться на Android 17.
УНІАН писав, що компанія Samsung почала прибирати кабель із комплекту бюджетних смартфонів. Тепер покупець отримає лише сам пристрій, документацію та "скріпку" для виймання SIM-карти.
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